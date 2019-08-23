Ayran aşı çorbasi tarifi: Ayranli soğuk çorba nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ayran aşı çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde ayran aşı çorbası yapmak isteyenler ayran aşı çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte ayran aşı çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı buğday 1 su bardağı nohut 250 gram süzme yoğurt 250 gram yoğurt 1 su bardağı su 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı dereotu

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!