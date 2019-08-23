Soğuk domates çorbası tarifi: Soğuk domates çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Soğuk domates çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Soğuk domates çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Soğuk domates çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

5 adet domates

2 su bardağı su

4 çorba kaşığı sirke

4 diş ince kıyılmış sarmısak

5-6 dal fesleğen

1 dal biberiye

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. İçinden 1 kahve fincanı kadarını kenara ayırın. Su, sirke, sarmısak, tuz ve karabiberi bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra içinden bir süzgeç yardımıyla sarmısakları çıkarın. Doğranmış domates, iri kıyılmış fesleğen ve yapraklarına ayrılmış biberiyeyi üzerine katın. Karıştırıp ocağı kapatın. Çorbayı blenderden geçirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra kaselere aktarın. Ayırdığınız domates ve süzgeçle çıkardığınız sarmısağı karıştırıp, kaselerin üzerlerine ekledikten sonra servis yapın