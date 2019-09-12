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Pastırmalı karalahana çorbası tarifi: Pastırmalı karalahana çorbası nasıl yapılır?

Pastırmalı karalahana çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında pastırmalı karalahana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Pastırmalı karalahana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 13.9.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 02:14
Pastırmalı karalahana çorbası tarifi: Pastırmalı karalahana çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Pastırmalı karalahana çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Pastırmalı karalahana çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Pastırmalı karalahana çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 150 gram dilimlenmiş pastırma
  • 200 gram karalahana
  • 600 gram patates
  • 1 adet soğan
  • 5 su bardağı et suyu veya sebze suyu
  • 2 diş sarmısak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İyice yıkayıp kuruladığınız karalahanayı ince doğrayın. Patates ve soğanı soyup iri parçalara bölün. Et suyunu tencereye alın. Üzerine patates, soğan, bütün diş sarmısak ve zeytinyağının yarısını ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 eşit parçaya böldüğünüz pastırmaları tencereye ekleyin. 15 dakika daha hepsini birlikte, patatesler yumuşayana dek pişirin. Pastırmaları süslemede kullanmak üzere çorbanın içinden çıkarıp, bir kâseye alın. Çorbayı blenderden geçirip, üzerine karalahana ve kalan zeytinyağını ekleyip 15 dakika daha pişirin. Karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis ederken her kâseye birkaç parça pastırma ilave edip,sıcak olarak servis edin.

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