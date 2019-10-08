Filizli Bahar Çorbası tarifi: Filizli Bahar Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Filizli Bahar Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Filizli Bahar Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Filizli Bahar Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 paket bezelye filizi

1 paket nohut filizi

1/2 paket buğday filizi

1 kase ince kıyılmış pazı

2 su bardağı süzme yoğurt

8-9 yaprak ince kıyılmış taze nane

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su, tuz

SÜSLEMEK IÇIN: Bezelye, nohut ve buğday filizi

YAPILIŞI

Bir tencere kaynamış suya bezelye filizlerini atıp kısık ateşte 5 dakika haşlayın. Üzerine nohut filizlerini ilave edip 3 dakika haşlayın. Sonra buğday filizleri ve pazıyı da ekleyip 1 dakika haşlayın. Süzgece alıp, suyunu iyice süzün. Ayrı bir yerde yoğurt, kıyılmış nane, zeytinyağı, su ve tuzu iyice çırpın. Haşlanmış filizli karışımı bir kaseye alın. Yoğurtlu karışımı ilave edip harmanlayın. Üzerlerini filizlerle süsleyip soğuk olarak servis yapın.