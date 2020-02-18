Yayla çorbası nasıl yapılır? Nefis kokusuyla yayla çorbası tarifi

Akşam yemeklerimizin olmazsa olmazlarından çorbanın birçok çeşidi var. Sadece pirinç ve suyla hazırlanan yayla çorbası en pratik ve masrafsız çorbalar arasında yerini alıyor. Yoğurt, un ve yumurtayla terbiye edilen çorba mutfağınıza nefis kokular yayacak. Naneli sosunun kokusu iştahınızı açacak. Az malzemeli ve kolay hazırlanan yayla çorbasını hazırlamak çok az vaktinizi alacak. Misafirlerinize de sunabileceğiniz yayla çorbası tarifi çok beğenilecek.Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi…

YAYLA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

5 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

Tuz

Terbiyesi için

1 kase yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

Yayla çorbası tarifi sosu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAYLA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Pirinci süzgeçte yıkayın ve çorba tenceresinde 5 bardak su ile haşlayın. Ayrı bir kapta çorbanın terbiyesini yapın. Bir kase yoğurta 1 yumurta ve 1 tepeleme kaşık unu ekleyin ve güzelce çırpın. Terbiyenin içerisine 1 bardak su alın ve karışımı çırpın. Ardından terbiyenin içerisine kaynamış pirinçli sudan 1 bardak ekleyin ve güzelce çırpın. Ilınmış karışımı yavaşça çorba tenceresine dökün. Aynı anda çorbayı karıştırmaya da devam edin. En son tuzunu ekleyin. Orta ateşte çorbayı pişirmeye devam edin. Çorba kaynamaya başlayınca çorbanın sosunu hazırlayın. Ufak bir kapta tereyağını eritin, üzerine naneyi döküp sosu ocaktan alın. Kaynayan çorbanın altını kapatın ve üzerine sosunu dökün. Çorbanız hazır. Afiyet olsun…

YAYLA ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Çorbanın terbiyesini yaptıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Tuzu ilk başta eklememiz çorbanın kesilmesine sebep olmaktadır.

YAYLA ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon yayla çorbasını ortalama 100 gr. kabul edecek olursak içerdiği kalori miktarı 48.44 kcal'dir.