Yayla çorbası nasıl yapılır? Nefis kokusuyla yayla çorbası tarifi

Akşam yemeklerimizin olmazsa olmazlarından çorbanın birçok çeşidi var. Sadece pirinç ve suyla hazırlanan yayla çorbası en pratik ve masrafsız çorbalar arasında yerini alıyor. Yoğurt, un ve yumurtayla terbiye edilen çorba mutfağınıza nefis kokular yayacak. Naneli sosunun kokusu iştahınızı açacak. Az malzemeli ve kolay hazırlanan yayla çorbasını hazırlamak çok az vaktinizi alacak. Misafirlerinize de sunabileceğiniz yayla çorbası tarifi çok beğenilecek.Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi…
YAYLA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
Terbiyesi için
Yayla çorbası tarifi sosu
YAYLA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR ?
YAYLA ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Çorbanın terbiyesini yaptıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Tuzu ilk başta eklememiz çorbanın kesilmesine sebep olmaktadır.
YAYLA ÇORBASI KAÇ KALORİ?
Bir porsiyon yayla çorbasını ortalama 100 gr. kabul edecek olursak içerdiği kalori miktarı 48.44 kcal'dir.