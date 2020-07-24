Soğan çorbası tarifi: Soğan terletme nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan soğan çorbası yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Soğan terletme nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Soğan terletme nasıl yapılır? İşte Masterchef Soğan çorbası tarifi …

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ: SOĞAN TERLETME NASIL YAPILIR?

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ:

4 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı kıyılmış taze biberiye

Tuz, karabiber

Üzerine:

6 dilim tost ekmeği

6 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

SOĞAN ÇORBASI YAPILIŞI: