Masterchef Gazpacho tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler! Gazpaço çorbası nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Gazpacho yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Gazpaço çorbası nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gazpaço çorbası nasıl yapılır? İşte Masterchef Gazpacho tarifi…

MASTERCHEF GAZPACHO TARİFİ! GAZPAÇO ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Gazpacho Tarifi İçin Malzemeler

4 adet büyük boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

4 dilim ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Gazpacho Tarifinin Püf Noktası

Daha pürüzsüz ve yoğun kıvamda bir soğuk çorba elde etmek isterseniz püre haline getirdiğiniz çorba karışımını süzdükten sonra içebilirsiniz.

Gazpacho Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan ve salatalıkları iri küpler halinde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyun. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız dolmalık yeşil ve kırmızı biberleri gelişigüzel bir şekilde kesin. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri mutfak robotuna aktarın. İri parçalar halinde ufaladığınız ekmek içlerini ekledikten sonra tüm malzemeyi püre haline getirin. Çorba malzemesini derin bir cam kaseye aktarın. Suyu ekledikten sonra metal bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Koyu bir kıvam alan çorbayı, buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre kruton ekmek ile servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Gazpacho Tarifinin Servis Önerisi

Sarımsakların aromasını daha çok hissetmek için; kabuklarını soyduktan sonra ½ su bardağı suda yaklaşık 2 dakika kadar kaynatın. Soğuk suda duruladıktan sonra çorba karışımına ekleyin.

Kaynak: yemek.com