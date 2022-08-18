Domates Çorbası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kolay Domates Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Domates çorbası tarifi ev hanımlarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Hazır çorba almak yerine kendi doğal çorbasını yapmak isteyenler doğru yerdeler. Maliyeti oldukça ucuz olduğu kadar yapılışı da kolay olan domates çorbası akşam yemeği menülerinin vazgeçilmezi arasında yer alır. Evde kolay, nefis kremalı ve sütlü domates çorbası tarifi için kollarınızı sıvayabilir ve anlatıma okuyarak harekete geçebilirsiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda haberimizde domates çorbası tarifine yer verdik. Peki, domates çorbası nasıl yapılır?

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domates çorbası yapılışı özellikle ilk kez deneyecek olan bayanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. İlk kez tecrübe edinecek olanlar daha önce denenmiş ve başarılı olmuş domates çorbası tarifini bu başlık altından öğrenebilirler. Adım adım yapılışı ve malzemeleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Domates Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı un

5 adet domates

Yarım su bardağı süt

Tuz

Domates Çorbası Tarifi Yapılışı

Öncelikle domates çorbası tarifine tereyağını bir tavada eriterek başlayın. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte, tereyağında kavurun.

Kabuğu soyulmuş domatesleri rendeleyin. Rendeledikten sonra kavurduğunuz karışıma ekleyin. 5 dakika kadar pişirin.

Karışımın içine sıcak et suyunu ekleyin. Kesilmesini önlemek için bir cezvede ısttığınız sütü azar azar ilave edin. Ettikten sonra ise ara vermeden hızlıca karıştırın.

Domates çorbası kaynayana kadar orta ateşte sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin.

Servis kâselerine çorbanızı dökerek üzerine kaşarları rendeleyin. Domates çorbası tarifi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız. Afiyet olsun