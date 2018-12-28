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tarifi - Lahana turşusu nasıl yapılır?

Sizlere en güzel ve kıtır kıtır tarifini aktarıyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan lahana turşusunu yapımı oldukça basit. Lahana turşusu tarifi için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı sizlerle. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:13
Lahana turşusu tarifi - Lahana turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

1 litre su

1 çay bardağı sirke

İki yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon suyu

7-8 diş sarımsak

LAHANA TURŞUSU YAPILIŞI

Bir litre suya bir çay bardağı kadar sirkeyi ve iki yemek kaşığı kaya tuzu ekleyiniz. Ardından bir çay kaşığı limonlu suyu da ilave ediniz ve kaşık yardımı ile karıştırınız.

Lahanalarınızı turşuluk şeklinde doğrayınız. Sarımsaklarınızı da soyunuz. Şimdi artık turşumuzu kavanoza doldurmaya geçebiliriz.

Öncelikle kavanozun içerisine lahanalarınızı aralarına bir iki tane sarımsak koyup, bastırarak doldurunuz. Doldururken rastgele özenmeden doldurabilirsiniz. Ardından sirke, limon ve tuz eklediğiniz suyu kepçe yardımı ile kavanozunuza boşaltınız. Suyun lahanaların üzerinde durması gerekmektedir.

Şimdi kavanozun kapağını iyice kapatarak beklemeye bırakabilirsiniz. Yaklaşık 1 hafta sonra yenmeye hazır olacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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Lahana turşusu tarifi - Lahana turşusu nasıl yapılır?
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