Pezik (pazı) mıhlaması tarifi

PEZîK (PAZI) MIHLAMASI MALZEMESİ:

-2 demet pezik [pazı)

-2 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-4 adet yumurta

-Tuz, karabiber, pul biber

PEZîK (PAZI) MIHLAMASI YAPILIŞI:

Peziğin (pazı) saplarını kesin ve yapraklarını yıkayıp süzün. Diri kalacak şekilde haşlayıp, süzün ve irice kıyın. Kıyılmış soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Haşladığınız pezik [pazı) ,tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirdikten sonra göz göz yuvarlak açın ve yumurtaları kırın. Yumurtaların üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın