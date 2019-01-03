Pezik (pazı) mıhlaması tarifi

PEZîK (PAZI) MIHLAMASI MALZEMESİ:
-2 demet pezik [pazı)
-2 adet soğan
-2 çorba kaşığı tereyağı
-4 adet yumurta
-Tuz, karabiber, pul biber
PEZîK (PAZI) MIHLAMASI YAPILIŞI:
Peziğin (pazı) saplarını kesin ve yapraklarını yıkayıp süzün. Diri kalacak şekilde haşlayıp, süzün ve irice kıyın. Kıyılmış soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Haşladığınız pezik [pazı) ,tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirdikten sonra göz göz yuvarlak açın ve yumurtaları kırın. Yumurtaların üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın