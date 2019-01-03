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Pezik (pazı) mıhlaması tarifi

Karadeniz yöresinin eşsiz lezzeti: Pezik (pazı) mıhlaması! Peki Pezik (pazı) mıhlaması nasıl yapılır? Pezik (pazı) mıhlaması yapılırken hangi malzemler kullanılır? İşte Pezik (pazı) mıhlaması tarifi...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:45
Pezik (pazı) mıhlaması tarifi

PEZîK (PAZI) MIHLAMASI MALZEMESİ:

-2 demet pezik [pazı)

-2 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-4 adet yumurta

-Tuz, karabiber, pul biber

PEZîK (PAZI) MIHLAMASI YAPILIŞI:

Peziğin (pazı) saplarını kesin ve yapraklarını yıkayıp süzün. Diri kalacak şekilde haşlayıp, süzün ve irice kıyın. Kıyılmış soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Haşladığınız pezik [pazı) ,tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirdikten sonra göz göz yuvarlak açın ve yumurtaları kırın. Yumurtaların üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın

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Pezik (pazı) mıhlaması tarifi
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