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Karadeniz mutfağından leziz bir tarif: Siron! Yapımı oldukça pratik olan bu lezzet evinizin vazgeçilmezi olacak. Peki Siron nasıl yapılır? Siron yapılırken hangi malzemeler kullanılır. İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:18
Siron tarifi
SİRON İÇİN MALZEMELER

3 adet yufka

-3 çorba kaşığı tereyağı

350 gram kıyma

HAŞLAMAK İÇİN;

-3 diş dövülmüş sarımsak

-Bir buçuk su bardağı yoğurt

-2 çorba kaşığı tereyağı

SİRON YAPILIŞI

Yufkaların her birini ayrı ayrı rulo yapın ve 2 cm genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin ve üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin. Kıymayı tuz, karabiber ve pul biberle kavurup yufkanın üzerine yayın. Üzeri için yoğurt ve sarımsağı çırpın. Kıymanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Fırından çıkan sironun üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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Siron tarifi
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