Konserve domates nasıl hazırlanır?

Yaz aylarının en çok tüketilen besinleri arasında yer alan domates, kış aylarında da aynı lezzetle sofralarınızı süsleyebilir. Yaz bitimine yakın domatesleri konserve haline getirip pratik bir şekilde tüketilebilmektedir. Konserve domates nasıl yapılır? Konserve domates nasıl muhafaza edilir? İşte cevabı…

Konserve domates yapmak bir çok ev hanımının en pratik yöntemlerinden biridir. Yazın lezzetli domateslerinden konserveler hazırlayıp, kış aylarında yemeklerde kullanılabilmektedir.

Konserve domates nasıl yapılır?

Konserve domates yapmak için malzemeler;

Yapılmak istenen miktara bağlı domates. (2-3 kilo)

Tuz

Hazırlanışı;

Konserve domates çiğ veya pişirilmiş halde saklanabilmektedir. Çiğ domates konservesi için;

Çiğ domates konservesi için domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küçük küçük doğrayın veya robottan geçirin. Ardından kavanozlara doldurup yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin ve kavanozun kapağını kapatın. Daha sonra kavanozları uygun bir tencereye ters bir şekilde koyup aralarına bez sıkıştırarak 15-20 dakika kadar kaynatın.

Domates konservesini pişirdikten sonra saklamak için ;

Domatesleri aynı şekilde robottan geçirip veya küçük küçük doğrayıp kaynatın. Domatesler kaynamaya başladığında kavanozlara doldurun. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kaynatma işlemini yapın.

Domatesin faydaları nelerdir?

Gribi önler

Domatesin içinde, bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olan karoten bileşikleri vardır. Domates tüketmek soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlar.

Cildi korur

Özellikle hassas ciltlere sahip olanların domates tüketimiyle cilt sağlıklarına katkıda buldukları bilinmektedir. Daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olunmasını sağlayan domates, aynı zamanda cilt lekelenmelerine de engel olmaktadır.

Sindirime destek olur

Günlük domates tüketimi, sindirime yardımcı olan, düzenli bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar.

Kemik sağlığına katkıda bulunur

Domateslerin zengin arzında bulunan K vitamini kemiklerinizin sağlığında büyük öneme sahiptir. Kemik oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülen osteokalsin sentezi K vitaminine bağımlıdır.

Domatesin ayrıca enflamasyon karşıtı etkisi de vardır ve bilişsel fonksiyon bozukluklarına karşı yardımcı olabilir. Domateslerin erkekler için özel faydaları da olabilir. En azından haftada bir domatestüketilmesi erkekler için önerilir, çünkü içindeki likopen, prostat sağlığının iyi olmasına destek verir. Özellikle Çiğ domatesin faydaları içeriğindeki antioksidanlardan ve yararlı bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Domatesin içindeki ana antioksidan likopendir.