Nefis ve pratik mercimek köftesi tarifi: Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Misafirlerinize ikram edecek, sofranızı şenlendirecek bir ara sıcak arıyorsanız mercimek köftesi tam size göre. En kalabalık misafirleri bile doyuran mercimek köftesi içerisinde bulundurduğu mercimek ve bulgur nedeniyle protein deposu. Beş, on dakikanızı ayırıp kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek köftesi tarifi misafirlerinizden tam puan alacak. Ziyafet sofralarının, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden mercimek köftesi görüntüsüyle gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek. Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır? Pratik mercimek köftesi tarifi…
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ HAZIRLANIŞI
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ PÜF NOKTALARI
Mercimek ve su oranını iyi ayarlamanız gerekiyor. Mercimekler ne çok yumuşacık olacak ne de çok sert olacak.
Harcın iyice soğuması gerekiyor. Limon suyunu eklediğinizde harç sıcak olursa mercimek köftesi acı bir tat alabilir.
MERCİMEK KÖFTESİ SUNUM ÖNERİSİ
Hazırladığınız köfteleri kıvırcık ve yeşilliklerle servis edebilirsiniz.
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
1 porsiyon mercimek köftesi ortalama 3-4 adettir ve ortalama 62.5 kalori içermektedir. Ayrıca; 4.3 gram protein, 2.1 gram yağ ve 7.1 gram karbonhidrat içermektedir.