Ev yapımı lahana turşusu tarifi: Oldukça sağlıklı bir tarif için evde lahana turşusu nasıl yapılır?

Kornişon, lahana gibi farklı çeşitleri olan turşu herkes tarafından sevilerek tüketilmektedir. Hazır konserve gıdalar yerine evde sağlıklı turşunuzu yapmak oldukça kolay. Lahana, kaya tuzu, üzüm sirkesi ve sarımsak gibi malzemelerle yapılan lahana turşusu tarifini çok seveceksiniz. Mutlaka ev yapımı sağlıklı lahana turşusu tarifini siz de kurmalısınız. Lahana turşusu tarifi: Lahana turşusu nasıl yapılır?
LAHANA TURŞUSU TARİFİ MALZEMELERİ
LAHANA TURŞUSU TARİFİ YAPILIŞI
LAHANA TURŞUSU TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 100 gramlık bir porsiyon lahana turşusu tarifi yaklaşık 17 kalori içermektedir.Harika sunumuyla iştah açan çikolatalı truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır?