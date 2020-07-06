Ev yapımı lahana turşusu tarifi: Oldukça sağlıklı bir tarif için evde lahana turşusu nasıl yapılır?

Kornişon, lahana gibi farklı çeşitleri olan turşu herkes tarafından sevilerek tüketilmektedir. Hazır konserve gıdalar yerine evde sağlıklı turşunuzu yapmak oldukça kolay. Lahana, kaya tuzu, üzüm sirkesi ve sarımsak gibi malzemelerle yapılan lahana turşusu tarifini çok seveceksiniz. Mutlaka ev yapımı sağlıklı lahana turşusu tarifini siz de kurmalısınız. Lahana turşusu tarifi: Lahana turşusu nasıl yapılır?

LAHANA TURŞUSU TARİFİ MALZEMELERİ

4 kg lahana

5 litre su

6 su bardağı üzüm sirkesi

½ su bardağı kaya tuzu

2 yemek kaşığı toz şeker

2 diş sarımsak

LAHANA TURŞUSU TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak suyu kaynatın, ardından soğumaya bırakın. Lahanaları yıkayıp doğrayın. Geniş bir cam kavanozun içerisine lahanaları ekleyin. Üzerine sarımsakları serpin. Sirkeyi, kaya tuzunu ve şekeri cam kavanozun üzerine ekleyin. Cam kavanozu ağzına kadar su ile doldurun. Üzerine bir taş bastırın. 15 gün lahana turşusunu bekletin. Lahana turşusu tarifi hazır. Afiyet olsun…

LAHANA TURŞUSU TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon lahana turşusu tarifi yaklaşık 17 kalori içermektedir.

Harika sunumuyla iştah açan çikolatalı truf tarifi: Çikolatalı truf nasıl yapılır?