Masterchef kibrit patates tarifi... Kibrit patates nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan kibrit patates yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler kibrit patates nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kibrit patates nasıl yapılır? İşte Masterchef kibrit patates tarifi…
KİBRİT PATATES NASIL YAPILIR? MASTERCHEF KİBRİT PATATES TARİFİ
KİBRİT ÇÖPÜ PATATES KIZARTMASI MALZEMELERİ
- 750 gr patates
- 1,5 su bardağı zeytinyağı
- 6 dal biberiye (küçük parçalara ayrılmış)
KİBRİT PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?
- Zeytinyağını bir tencereye koyun. (Yaklaşık 4 parmak kadar yüksekliğinde) Orta ateşte ısıtın. Yağın fazla kızgın olmamasına dikkate edin.
- Yağ ısınırken, patates kesici veya bıçakla patatesleri çok ince, kibrit çöpü büyüklüğünde, dilimler şeklinde kesin. Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.
- Patatesleri ve biberiyeyi birlikte, patatesler altın rengine dönüşene kadar 2 veya 4 dakika kızartın. Tencereden alın ve kağıt havlu koyduğunuz bir tepside, yağını süzdürün. Sıcakken tuz ve biberini ekleyin. Hemen servis yapın.
PATATES DOĞRAMA ŞEKİLLERİ
Patates yemek yapımında veya garnitür olarak hazırlanırken, kullanılacağı yemeğin özelliğine göre doğranarak şekillendirilir. Bu doğrama biçimlerinin belli başlı olanları resimde görülmektedir. Resim numaralarına göre bu doğrama biçimleri şunlardır.
- Lira veya Halka Doğrama:Çeşitli patates yemeklerinin tencere ve fırın çeşitlerinde, güveçlerde veya ana yemek yanlarında kızartılarak garnitür olarak kullanılır.
- Yarım Ay Doğrama: Lira veya Halka doğramanın kullanıldığı yerlerde kullanılır.
- Elma Dilimi Doğrama: Bazı patates ve köfte yemeklerinin hazırlanmasında, ana yemeklerin yanında kızartılarak garnitür olarak kullanılmasında kullanılır.
- İri Kibrit Dilimi Doğrama: Ana yemeklerin yanında kızartılarak garnitür olarak kullanılır. Çoğu kahvaltılarda patates kızartılırken iri kibrit dilimi doğrama tercih edilir.
- Kibrit Dilimi Doğrama: Bazı yemeklerde garnitür olarak kızartılarak kullanılır. Gerçek kibrit dilimi doğramadır, boyutları kibrit ile hemen hemen aynıdır.
- Küp Dilimi Doğrama: Bu doğramanın diğer bir adı, tavla zarı biçiminde doğramadır. Bazı ana yemeklerin yanında kızartılarak garnitür olarak kullanılır. Tas Kebabı veya Arnavut Ciğeri kızartması yanında tercih edilir.
- Cips Doğrama: Patatesin cips biçimi doğranması özel aleti ile mümkündür. Aleti sayesinde patates tırtıllı, düz ve değişik biçimlerde doğranır. Cips patates, kızartılarak çerez olarak tüketilir.