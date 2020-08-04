Masterchef kibrit patates tarifi... Kibrit patates nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan kibrit patates yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler kibrit patates nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kibrit patates nasıl yapılır? İşte Masterchef kibrit patates tarifi…

KİBRİT PATATES NASIL YAPILIR? MASTERCHEF KİBRİT PATATES TARİFİ

KİBRİT ÇÖPÜ PATATES KIZARTMASI MALZEMELERİ

750 gr patates

1,5 su bardağı zeytinyağı

6 dal biberiye (küçük parçalara ayrılmış)

KİBRİT PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını bir tencereye koyun. (Yaklaşık 4 parmak kadar yüksekliğinde) Orta ateşte ısıtın. Yağın fazla kızgın olmamasına dikkate edin.

Yağ ısınırken, patates kesici veya bıçakla patatesleri çok ince, kibrit çöpü büyüklüğünde, dilimler şeklinde kesin. Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.

Patatesleri ve biberiyeyi birlikte, patatesler altın rengine dönüşene kadar 2 veya 4 dakika kızartın. Tencereden alın ve kağıt havlu koyduğunuz bir tepside, yağını süzdürün. Sıcakken tuz ve biberini ekleyin. Hemen servis yapın.

PATATES DOĞRAMA ŞEKİLLERİ

Patates yemek yapımında veya garnitür olarak hazırlanırken, kullanılacağı yemeğin özelliğine göre doğranarak şekillendirilir. Bu doğrama biçimlerinin belli başlı olanları resimde görülmektedir. Resim numaralarına göre bu doğrama biçimleri şunlardır.