Masterchef deniz tarağı tarifi... Deniz tarağı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Deniz tarağı yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Deniz tarağı nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Deniz tarağı nasıl yapılır? İşte Masterchef Deniz tarağı tarifi…

DENİZ TARAĞI NASIL YAPILIR? MASTERCHEF DENİZ TARAĞI TARİFİ

Deniz Tarağı Tarifi İçin Malzemeler

3 adet deniz tarağı

Marinasyonu için:

50 cl.zeytinyağı

2 gram taze kekik

2 gram maldon tuzu

2 gram tane beyaz biber

Servisi için:

1 yemek kaşığı nane püresi

1,5 yemek kaşığı yenilebilir toprak

Tarator sos için:

4 dilim bayat ekmek içi

300 ml.süt

150 ml.krema

100 gram mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane beyaz biber

5 diş sarımsak püresi

Deniz Tarağı Tarifinin Püf Noktası

Deniz taraklarını marinasyon karışımında uzun süre bekletebilirsiniz.

DENİZ TARAĞI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin. Tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini ufalayın. Süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresi ilavesiyle karıştırın. Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2'şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin. Bu yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Deniz Tarağı Tarifinin Servis Önerisi

Deniz taraklarını arzuya göre poşe bıldırcın yumurtası ve haşlanmış deniz börülcesi eşliğinde servis edebilirsiniz.

Kaynak: yemek.com