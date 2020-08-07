Masterchef levrek marin tarifi... Levrek marin nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan levrek marin yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler levrek marin nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, levrek marin nasıl yapılır? İşte levrek marin tarifi…

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR? MASTERCHEF LEVREK MARİN TARİFİ

Levrek Marin Tarifi İçin Malzemeler

2 adet levrek fileto

1,5 adet lime suyu (yoksa limon)

1 adet lime kabuğunun rendesi

1/2 adet portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

LEVREK MARİN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Levrekleri derisiz fileto olarak alın. Kılçıklarını temizleyin. Uzun ince doğrayın. Soğanı ince uzun doğrayın ve bolca tuz ile ovalayın. Üzerine bol soğuk su ilave edip 1 saat bekletin. Yıkayıp soğanı süzün. Sos için lime ve portakal suyunu, hardal ve zeytinyağını, kabukları, tuz ve şekeri karıştırın. Sosun mutlaka tadına bakın damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin. Levreklere sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin. Servisten önce sosun yarısını süzün. Levrekleri uzun ince kesin. Çok sulu sevenler varsa süzme yenilir. Taze nane ve kapari ile servis edin. Afiyet olsun.

Kaynak: yemek.com