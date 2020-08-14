Kişloren tarifi... Masterchef (Quiche Lorraine) kişloren nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Televizyon izleyicileri tarafından takip edilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm heyecanıyla başladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün kişloren yapmaları istendi. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyriciler kişloren nasıl yapılır? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte Masterchef kişloren tarifi…

(QUİCHE LORRAİNE) KİŞLOREN NASIL YAPILIR? MASTERCHEF KİŞLOREN TARİFİ

KİŞ HAMURU İÇİN;

125 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

Üzeri için;

3 adet orta boy dolmalık yeşil kabak

1 adet orta boy kuru soğan

1 demet dereotu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

KREMA İÇİN;

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2 adet yumurta

2 adet yumurtanın akı

6 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

SEBZELİ KİŞLOREN YAPILIŞI

Önce yıkanmış kabakları kabuğuyla birlikte rendeleyip tuzunu atıp karıştırın. Bir tel süzgecin içine koyarak suyunun süzülmesi için en az 30 dakika bekletin. Daha sonra üzerine rendelenmiş soğanı ekleyip bir kaba aktarın. Hamuru hazırlamak için; tuz ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Yoğurt ve yumuşamış margarini ilave edin. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Hamuru tezgaha alıp tekrar Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamuru buzdolabı poşetine koyup buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Buzdolabında beklettiğiniz hamuru tezgahın üzerine alıp merdane ile incelterek açın. Hamuru hafifçe yağlanmış 25-30 santim çapında yuvarlak veya büyük bir dikdörtgen kalıba (borcam kullanabilirsiniz) dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yayın. Hamurun dibini çatalla yer yer delin. İsterseniz kelepçeli kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Yumurtaları bir kapta mikserle çırpın. Kuru nane, kekik, rendelenmiş peynir ve incecik kıyılmış dereotunu ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Kabak ve soğanı ekleyip karıştırın. Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da yumurta aklarını ilave edip tekrar karıştırmaya devam edin. Bu karışımı kalıptaki hamurun üzerine dökün. 180 dereceye ayarlı ve önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. 20 dakika ılımaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun…

Kaynak: sahrapsoysal.com