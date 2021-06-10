Börek kaç derecede pişer? Tepsi böreği fırında nasıl pişer?

Börek yaparken kullandığınız malzemeler böreğinizin daha lezzetli olmasını sağlar. Aynı durum böreğinizi pişirirken de geçerlidir. Böreğinizi ne kadar uygun sıcaklıkta pişirseniz o kadar güzel kabarır ve lezzeti artar. Yine pişirme süresi ile böreğinizin kuru ya da çiğ kalmasının da önüne geçmiş olursunuz. Birçok kişi ısı ayarını önemsemese de doğu ayarda pişirilen börek kesinlikle fark yaratacaktır. Bu nedenle böreğinizi hazırlarken kaç derecede pişirmeniz gerektiği muhakkak aklınızda yer edinmelidir.

BÖREK KAÇ DERECEDE PİŞER?

Böreği pişirme süresinden önce böreği pişirme esansında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Böreğinizi fırına verdikten sonra fırınınızı mutlaka önceden ısıtmanız gerekir. Ayrıca pişirme aşamasında ilk 15 dakika fırınınızın kapağını açmadığınızdan emin olun. Böylelikle böreğiniz en iyi şekilde kabaracaktır.

Tepsi Böreğinizi 180-200 derece fırında pişirebilirsiniz. Isı ayarı her börekte farklı olacağı için farklı bir börek çeşidinde bu ısıyı arttırmanız gerekebilir.

BÖREK KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Fırınınızı 180 dereceye ayarladıysanız böreğinizi en az 30 dakika pişirmeye bırakabilirsiniz. Ancak fırınınızın sıcaklığı 200 derece ise böreğinizi 20- 25 dakika pişirmeniz gerekir. Kontrollü bir şekilde pişirme işlemine devam ederseniz yanma gibi problemleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Böreğin her türlüsü çok sevilir, ancak su böreği birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Bu noktada mükemmel bir su böreği yapmak isteyenler su böreği fırında kaç dakika pişer? Gibi sorularda dahil yapım aşamasında tüm detaylara önem verir. Su böreği, 200 derece fırında yaklaşık 60 dakika pişirilmeye bırakılmalıdır. Su böreğinizin kalınlığına göre bu süreyi 1 saat 10 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Böreğinizin üzeri kızardıktan sonra kontrollü pişirmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca böreğinizi fırından almadan önce altının pişip pişmediğini kontrol etmeyi unutmayın. Böreğinizi fırınınızın orta kısmına yerleştirdiğinizde böreğiniz alttan ve üstten eşit bir şekilde pişecektir.

BÖREK PİŞTİKTEN SONRA FIRINDAN HEMEN ÇIKARILMALI MI?

Börek piştikten sonra fırından hemen çıkarıp çıkarmama noktasında muallakta kalabiliyoruz. Böreğinizi pişirdikten sonra fırından hemen çıkartmanız daha faydalı olur. Zira hala yüksek sıcaklıkta olan fırınınız, böreğinizin kurumasına neden olabilir. Bu nedenle böreğinizi hemen çıkarın ve hava ile temas alarak kurumasını da önlemek için üzerine temiz bir bez örtebilirsiniz. Ancak sıcak kalmasını isterseniz tabi ki fırının içinde böreğinizi bırakabilirsiniz.