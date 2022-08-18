Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Özellikle çalışan kadınlar tarafından çok tercih edilen tavuk sote tarifini hazırlamak oldukça kolay. Tavuk eti, sıvıyağ, domates, biber ve salça gibi malzemelerle hazırlanan tavuk sote tarifi sadece on dakikanızı alacak. Mutfağınıza nefis kokular yayacak tavuk sote tarifini aniden gelen misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle tavuk sote tarifi herkes tarafından çok beğenilecek. Peki tavuk sote tarif nasıl yapılır? İşte tavuk sote tarifi…

TAVUK SOTE TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr. tavuk göğsü

2 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 domates

1 büyük soğan

3 yeşil biber

2 kapya biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

½ çay kaşığı karabiber

Tuz

TAVUK SOTE TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Salçaları ekleyip kavurmaya başlayın. Soğanı incecik doğrayın ve salçada kavurun. İnce doğranmış yeşil ve kapya biberi de tencereye alın. Küp küp doğranmış tavukgöğsünü tencereye alın. Kızgın ateşte birkaç dakika tavukları kavurun. Doğranmış domatesi de tencereye alın. Pul biber, karabiber ve kekiği tencereye alın. Sıcak suyu tencereye ekleyin, tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Tavuklar yumuşadıktan sonra tuzu da ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın. Suyunu çeken tavuk soteyi ocaktan alın. Tavuk soteniz hazır, afiyet olsun…

TAVUK SOTE TARİFİ KAÇ KALORİ?

Tavuk Sote Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 169 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 170 gramlık miktarında Tavuk Sote 288 kalori bulunmaktadır.