Zeytinyağlı renkli biber dolma tarifi

MALZEMELER :

Dolma içi için:

2 su bardağı başbaşı bulgur

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı çamfıstığı

yemek kaşığı kuşüzümü

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/3 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Pişirmek için:

4 adet yeşil dolmalık biber

4 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet limonun suyu

3 su bardağı su

HAZIRLANIŞI :

Kuşüzümünü ılık suda 5 dakika bekletin ve süzün. Yeşil ve kırmızı dolmalık biberlerin içlerini çıkarın. Kestiğiniz saplı kısımları dolmaya kapak yapmak için bir kenara alın. Bir kaba başbaşı bulguru koyun. Üzerine ince kıyılmış soğanı ve maydanozları, rendelenmiş domatesi ve sarımsağı ekleyin. Ardından sırasıyla çamfıstığını, kuşüzümünü, tüm baharatları, tuzu ve şekeri ilave ederek harmanlayın. Hazırladığınız harcı eşit şekilde biberlere doldurun. Ayırdığınız saplı kısımları üzerlerine kapatın. Dolmaları yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerine limon suyunu ve suyu ekleyerek tencerenin ağzını kapatın ve yaklaşık 1 saat pişmeye bırakın.

Öneri:

Zeytinyağlı dolmaları tencereye dizdikten sonra üzerlerine kürdan batırın. Bu sayede suyunu içine daha iyi alacaktır. Son anda tencerenin kapağını açarak suyunu tamamen çektirin ve hatta dolmaların altlarının hatif kızarmasını sağlayın.

Afiyet olsun.