Batman usulü mumbar dolması tarifi! Batman usulü mumbar dolması nasıl yapılır?

Malzemeler:

İç Harcımız için:

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

1 küçük boy kuru soğan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı silme tuz

1 su bardağı ılık su

2 bağ mumbar

1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber

Yarım çorba kaşığı domates salçası

2 dal maydanoz

2 dal taze soğan

Yarım su bardağı kırık pirinç

Pişirme Aşamamız için:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Bütün malzemeyi karıştırarak harcımızı hazırlayalım. Temizlenen mumbarlara oyacak yardımı ile dolduralım. Ben oyacak ile dolduruyorum daha kolay oluyor isterseniz elle de doldurabilirsiniz. Dolan mumbarları iyice yıkayalım ve tencereye bırakıp üzerini geçecek kadar su koyup tuzunu da ilave edip ve pişirelim. Piştikten sonra dinlendirip servis edelim. Afiyet olsun…

Artık batman usulü mumbar dolmalarımız sunuma hazır. Afiyet olsun…