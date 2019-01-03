Etli baklalı yaprak sarması tarifi

ETLİ BAKLALI YAPRAK SARMASI İÇİN MALZEMELER:

- 250 gram salamura asma yaprağı

- 250 gram dana kıyma

- Bir buçuk çay bardağı köftelik bulgur

- 2 adet soğan

- 1 çay bardağı kıyılmış iç bakla

- 2 çorba kaşığı salça

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 çay bardağı su

- 500 gram dana kıyma [parçalara ayrılmış)

- Tuz, kimyon, karabiber

SOSU İÇİN :

- 2 çorba kaşığı salça

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 su bardağı su

- Pul biber

ETLİ BAKLALI YAPRAK SARMASI YAPILIŞI

Salamura asma yaprağının fazla tuzunu almak için 10 dakika suda bekletin ve elinizle fazla suyunu sıkıp bir kenara alın. Sarmanın içi için kıyma, bulgur, kıyılmış soğan, bakla ve salçayı derin bir kaba alın. Zeytinyağı, su, tuz, kimyon ve karabiber ilave edip tüm malzemeyi harmanlayın. 1 adet yaprağı düz bir zemine serin. Yaprağın içine harçtan koyun ve sarın, iç harç ile yaprak bitene kadar işleme devam edin. Tencerenin dibine dana kaburgayı yerleştirin ve hazırladığınız sarmaları dizin. Sos için salça, zeytinyağı, su ve pul biberi bir kaba alıp karıştırarak sarmaların üzerine gezdirin. Porselen bir tabak veya güveç kapağını üzerine ağırlık yapması için kapatın. Tencerenin kapağını da kapattıktan sonra kısık ateşte 35 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.