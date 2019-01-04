Ciğer sarması tarifi

CİĞER SARMASI MALZEMELER:

-1 kuzu gömleği (karın zarı]

-1 su bardağı sıcak su

İÇ MALZEME İÇİN :

-2 su bardağı sıcak su

-350 gr karaciğer

-150 gr akciğer

-Yarım su bardağı pirinç

-2 çorba kaşığı sıvıyağ

-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

-2 çorba kaşığı kuş üzümü

-3 dal taze soğan

-1 çorba kaşığı nane

-1 çay kaşığı karabiber

-Yeteri kadar tuz

- Yeteri kadar tuz

ÜZERİ İÇİN :

- 1 adet yumurta

-15-20 adet badem içi

CİĞER SARMASI YAPILIŞI:

Kuzu gömleğini iyice yıkayıp bir su bardağı sıcak suda 5 dakika bekletin. Gömleği süzgece alıp suyu daha sonra kullanmak üzere saklayın, iç malzeme için karaciğerin zarını soyun. Akciğer ve karaciğeri yıkayıp doğrayın. Ciğerleri tavaya alıp tuz ekleyin. Suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Pirinci yıkayıp süzün. Bir tencerede sıvıyağ ısıtıp dolmalık fıstıkları pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinç bir su bardağı sıcak su, kuş üzümü ve tuz ilave edip karıştırın. Suyunu çekinceye kadar pişirip ateşten alın. Taze soğanı ince kıyın ve iç malzeme ekleyip karıştırın. 10 dakika dinlendirdikten sonra ciğer, nane ve karabiberi iç malzemeye ilave edip karıştırın. Kuzu gömleğini 6 parçaya ayırın. Ortalarına iç malzemeden yerleştirip bohça şeklinde kapatın. Ters çevirip hafifçe yassılaştırın ve fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürüp iç bademleri dizin. Kuzu gömleğini beklettiğiniz suyu ısıtıp ciğerin sarmalarının üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.