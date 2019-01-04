Etli yaprak sarma tarifi

ETLİ YAPRAK SARMA MALZEMELER:

-350 gram kıyma

-1 kg asma yaprağı

-2 su bardağı kırık yarma buğday

-1 adet soğan

-1 çorba kaşığı salça

-1 türk kahvesi fincanı sıvıyağ

-1 tatlı kaşığı nane

-500 gram kemikli kuzu eti

-1 çorba kaşığı çemen

-Tuz, reyhan, karabiber, pul biber

ÜZERİ İÇİN :

-1 çorba kaşığı salça

-1 su bardağı su

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 adet soğan

-1 tatlı kaşığı nane

-Tuz, pul biber

ETLİ YAPRAK SARMA YAPILIŞI:

Derin bir kaba kıymayı alıp üzerine kırık buğday, kıyılmış soğan, salça, sıvıyağ, nane, tuz, reyhan, karabiber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi yoğurun ve iç harcı hazırlayın. Yaprağı sıcak suda haşlayın ve süzün. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine serin. Üzerine kıymalı harçtan koyun ve sarın. Yaprak ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Geniş bir tencerenin dibine kemikli kuzu etini yerleştirin ve üzerine çemeni sürün. Hazırladığınız sarmaları dizin. Üzeri için salça,tuz ve suyu karıştırıp sarmaların üzerine gezdirin. Kısık ateşte 35-4-0 dakika kontrol ederek (suyu azalmışsa az sıcak su ekleyebilirsiniz] pişirin. Küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine nane, pul biber ve az su ekleyip 1 dakika kaynatın. Pişen sarmaların üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis edebilirsiniz.