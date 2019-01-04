Kaburga dolması tarifi

KABURGA DOLMASI MALZEMELER:

-2-2,5 kg'lık kuzu veya oğlak kaburga

-2 adet soğan, 3 çorba kaşığı tereyağı

-1 çay bardağı badem

-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

-2 su bardağı pirinç

-Yarım çay bardağı kuş üzümü

-3 su bardağı sıcak su

-Tuz, yenibahar, karabiber

KABURGA DOLMASI YAPILIŞI:

Yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Badem ve dolamalık fıstığı ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. 3-4 kez yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin. Kuş üzümü, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra suyunu ilave edin. Karıştırıp önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kaburgayı bir bıçakla enine doğru kesin ve içine pişen pilavı doldurup ağız kışı mini kalın iplikle dikin. Sosu için salça ve yoğurdu bir kapta karıştırıp kaburganın üzerine sürün. Kaburga dolmasını fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin dibine 1 su bardağı su ekleyin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 60-80 dakika pişirin. Piştikten sonra ipi kesin ve eti parçalara ayırıp içindeki pilavla birlikte sıcak olarak servis yapın.