Kıymalı lahana sarması nasıl yapılır? En güzel kıymalı lahana sarması tarifi!

Kış mevsiminin vazgeçilmezi lahana yemeği oldukça tercih edilen ve tüketilen bir yiyecek. Lahananın sulu yemeği yapıldığı gibi bir de lahana sarması oldukça tercih ediliyor. Hem zeytinyağlı hem de etli olarak yapılan lahana sarması nasıl yapılır? İşte en güzel kıymalı lahana sarması tarifi..

KIYMALI LAHANA SARMASI TARİFİ

Kıymalı Lahana Sarması Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy beyaz lahana

1 adet kuru soğan

300 gram az yağlı kıyma

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet küçük boy domates

0.33 demet maydanoz

1 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı karabiber

0.5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

0.5 çay bardağı zeytinyağı

Kıymalı Lahana Sarması Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahana yapraklarının kalın damarlarını bir bıçak yardımıyla kesip çıkardıktan sonra kaynar suda yaklaşık 3 dakika kadar haşlayın, sonrasında süzün. Küçük küçük doğranmış soğanları, kıymayı, pirinci, domates ve salçayı, maydanozu ve diğer tüm baharatları karıştırarak iç harcınızı hazırlayın. Haşlanmış lahana yapraklarının damarlarının olduğu kısım içe gelecek şekilde sarmaları sarın. Tencereye dizin, ardından zeytinyağı ve yarım su bardağı suyu sarmaların üzerine ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun :)