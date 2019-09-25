Kabak Çiçeği Dolması tarifi! Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır?

Ege bölgesinin kendine has yemeklerinden olan kabak çiçeği dolması sıklıkla tüketilen bir yemek türüdür. Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği bu güzel yemek türünün tarifi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte kabak çiçeği dolması tarifi…

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NEDİR?

• 20-25 tane kabak çiçeği

• Her çiçek için 1 tatlı kaşığı pirinç

• 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

• 3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

• Birer tutam taze nane, maydanoz, dereotu (ince kıyılmış)

• Karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI HAZIRLANIŞI!

Kabak çiçeklerinin sap kısmındaki yeşilliklerini kopartın. Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile yaprağı yırtmadan çıkartın.

Temizlediğiniz çiçekleri suda bekletmeye devam edin.

Soğanları zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin. Pirinçler şeffaflaşınca ocağı kapatın. Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.

Hazırladığınız iç soğuyunca kabak çiçeklerini sudan çıkartıp, birer tatlı kaşığı iç doldurun.

Çiçeğin ağız kısmını yapraklarını üst üste getirerek kapatıp tencereye sıralayın. Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin. Çiçeklerin boyunu geçmeyecek şekilde suyunu koyup pişirin.