Tepsi kebabı tarifi

TEPSİ KEBABI MALZEMELER :&NBSP;

-1 kg dana ve kuzu eti karışık kıyma

-1 demet maydanoz

-1 diş dövülmüş sarımsak

-1 adet kırmızı biber

- 2 adet sivri biber

- 1 tatlı kaşığı salça

- 3 çorba kaşığı sıvıyağ

-Tuz, kimyon, pul biber

SOSU İÇİN:

-1çorba kaşığı salça

-1 su bardağı su

Üzeri için :

-Domates, sivri biber

TEPSİ KEBABI YAPILIŞI:

Maydanozun yarısını incecik kıyın ve derin bir kaba alın. İçine kıyma, sarımsak, çok ince kıyılmış kırmızı ve sivri biber, tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Eti yayacağınız tepsinin dibine yapışmaması için salça ve sıvıyağ karışımını sürün. Üzerine yoğurduğunuz etli harcı tepsinin her tarafını kaplayacak şekilde elinizle yayın. Sosu için salçayı suda açın ve etin üzerine gezdirin. Dilimlenmiş domates ve sivri biberle süsledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.