Aşur tarifi

AŞUR İÇİN MALZEMELER

-Yarım kg aşurelik buğday (dövülmüş)

-1 su bardağı nohut

-Yarım kg kemiksiz tavuk eti veya tavuk fileto

-Yeteri kadar su

-2 adet soğan

-1 çorba kaşığı biber salçası

-1 tatlı kaşığı kimyon, tuz

ÜZERİ İÇİN :

-100 gram tereyağı

-Toz kırmızı biber

-1 adet haşlanmış tavuk göğsü

AŞUR YAPILIŞI

Buğdayı ve nohudu ayrı kaplara alıp, 1 gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ikisini büyük bir tencereye alın. Üzerini A parmak geçecek kadar su ekleyerek kaynamaya bırakın [Buğday çok su çektiği için suyu azalırsa sıcak su ekleyin) Buğday ve nohut yumuşayamaya başlayınca tavuk etini, dilimlenmiş soğanı, salçayı, kimyonu ve tuzu da ilave edin. Tüm malzemeler iyice yumuşayıp lapa haline gelince bir tokmak yardımıyla macun kıvamına gelene kadar döverek ezin. Üzeri için erittiğiniz tereyağında toz kırmızı biberi yakın ve yemeğin üzerine gezdirin. Didiklenmiş tavuk etini serpip, sıcak servis yapın.