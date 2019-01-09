Sıkma tarifi

SIKMA MALZEMELER :

-500 gram kıyma

-3 adet yumurta

-Bir buçuk su bardağı un

-1 çay bardağı süt, tuz

HAŞLAMAK İÇİN :

-5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN :

-2 çorba kaşığı tereyağı

-2 çorba kaşığı salça, 1 su bardağı su

-Tuz, karabiber, pul biber

SERVİS İÇİN :

-2-3 diş sarımsak

-Bir buçuk su bardağı yoğurt

SIKMA YAPILIŞI:

Kıyma, yumurta, un, süt ve tuzu derin bir kaba alıp yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Badem büyüklüğünde hafif yassı köfteler hazırlayın. Suyu bir tencerede kaynatın ve köfteleri ekleyip haşlayın. Kevgirle suyun içinden çıkarın ve bir kenara alın. Üzeri için tereyağını geniş bir tavada eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Su, tuz, karabiber ve pul biber katıp kaynatın. Köfteleri bu sosa ilave edin ve 1-2 dakika kaynatıp servis tabağına alın. Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı çırpıp sıkma ile birlikte servis yapın.