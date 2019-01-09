Tas kapama tarifi

TAS KAPAMA MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-150 gr kuyruk yağı

-1 kilo kemikli kuzu eti

-2 adet patates

-2 adet kuru soğan

-Yarım su bardağı nohut

-2 su bardağı pirinç

-Yeteri kadar tuz

-Yeteri Kadar Karabiber

TAS KAPAMA HAZIRLANIŞI:

Emaye bir saklama kabının tabanına soyulmuş patates ve soğanlar koyularak tuz ve karabiber ilave edilir. Üzerine kemikli kuzu etleri sıkıca, üst kısma etin yağlı kısmı gelecek şekilde yerleştirilir. Bu saklama kabı içindeki malzemelerle birlikte geniş bir pilav tenceresine ters çevrilerek kapatılır. Ters kapatılan kabın üzerine yıkanmış temiz ağırca bir taş koyulur. Nohut yıkanarak ters kapanan saklama kabının etrafına dağıtılır. Tencerenin içine yeterince su koyularak nohutlar pişene kadar kaynatılır. Daha sonra tenceredeki kaynamış suya, suda ıslatılmış pirinç ilave edilir. Pirinçler pişene kadar kısık ateşte kaynatılmaya devam edilir. Pilav piştikten sonra üzerindeki taş alınıp tencerenin kapağı kapatılarak pilavın demlenmesi için 10 dakika bekletilir. Yemek pişirilmiş olduğu tencereden servise uygun bir tepsiye ters çevrilerek pilav kenarda, etli kısım ortada kalacak şekilde servise sunulur.

NOT: Yemek sıcak olarak servis yapılır.