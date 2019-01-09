Tavuklu cerpleme tarifi

TAVUKLU CERPLEME MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-8 Adet tavuk baget

-1 su bardağı ayçiçek yağı

-2 yemek kaşığı domates salça

-1 yemek kaşığı kırmızıbiber

-3 diş sarımsak

-1 su bardağı un

-Tuz yeteri kadar

-Karabiber yeteri kadar

TAVUKLU CERPLEME HAZIRLANIŞI:

Pekmez ile nişasta karıştırılıp kısık ateşte ağır ağır karıştırarak şerbet yapılır. Soğuduktan sonra tabaklara konup üzerine susam serpilir. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapılabilir.

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NOT: Ürün içeriğini zenginleştirmek için isteğe göre karışıma fıstık, ceviz, fındık vb. yemişler ilave edilebilir. Mini kare şeklinde kesilerek kahve yanında da ikram edilebilir