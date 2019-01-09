Tavuklu cerpleme tarifi

TAVUKLU CERPLEME MALZEMELER
HAMUR İÇİN :
-8 Adet tavuk baget
-1 su bardağı ayçiçek yağı
-2 yemek kaşığı domates salça
-1 yemek kaşığı kırmızıbiber
-3 diş sarımsak
-1 su bardağı un
-Tuz yeteri kadar
-Karabiber yeteri kadar
TAVUKLU CERPLEME HAZIRLANIŞI:
Pekmez ile nişasta karıştırılıp kısık ateşte ağır ağır karıştırarak şerbet yapılır. Soğuduktan sonra tabaklara konup üzerine susam serpilir. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapılabilir.NOT: Ürün içeriğini zenginleştirmek için isteğe göre karışıma fıstık, ceviz, fındık vb. yemişler ilave edilebilir. Mini kare şeklinde kesilerek kahve yanında da ikram edilebilir