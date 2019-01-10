Piliç topkapı tarifi

-6 adet derili kemiksiz tavuk budu

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 çay bardağı su

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

-2 çorba kaşığı karabiber

-Yeteri kadar tuz

PİLAV İÇİN

-1 su bardağı pirinç

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

-1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

-1 tatlı kaşığı kuş üzümü

-1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

-Yeteri kadar tuz

PİLİÇ TOPKAPI YAPILIŞI

Öncelikle pilav için pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp, suyunu iyice süzün. Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstık rengi dönene kadar kavurun. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı suyu ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp dinlemeye bırakın. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalıcak şekilde bir kasenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin. Ters çevirip fırın tepsisine alın. Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın. Domates salçasını suda açıp üzerine zeytinyağı ile sıvı yağı ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip, sosu tavukların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.