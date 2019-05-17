Denizli Kebabı nasıl yapılır? Nasıl yenir?

Denizli Kebabı Nasıl Yapılır?

Ön kol, kaburga, fleto gibi parçalara ayrılan kuzu etleri, aralarına kuyruk yağı koyularak paslanmaz çengelli şişlere geçirilir. Çengellerinden fırına asılan şişlerin altına da bakır kaplar konur. Pişerken etlerden süzülen yağlar bu kaplar içerisinde birikir. Sonrasında tırnaklı pideler bu yağa batırılır.

Denizli kebabı nasıl yapılıyor?

Denizli Kebabı nasıl yenir?

İsteğinize göre yağlı, yağsız, az yağlı, kemikli ve ya kemiksiz olsun gibi siparişlerde bulunabiliyorsunuz. Yanına domates ve soğanı siz söylemeden geliyor zaten. Bir de ayran söylerseniz tadından yenmez.

Denizli Kebabının yanına servis açılmıyor. Yemek önünüze geldiğinde sakın " servis alabilir miyim acaba?" diye sormayın, verilmiyor. Gerçekten verilmiyor, Çünkü kuşaklardan beri elle yenen bir yemek kendisi. Kendi yağına batırılmış olan tırnak pidesinin içine koyarak yemeniz gerekiyor.