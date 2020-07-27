Köfte - piyaz tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler: Köfte - piyaz nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan köfte ve piyaz yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler köfte ve piyaz nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, köfte - piyaz nasıl yapılır? İşte Masterchef köfte - piyaz tarifi…

MASTER KÖFTE VE PİYAZ TARİFİ! CROQUE MADAME NASIL YAPILIR?



KÖFTE İÇİN MALZEMELER

500 gram dana kıyma

4 dilim bayat ekmek içi

1 adet orta boy soğan

2 adet yumurta

7 dal ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı karabiber

Bu malzemelerle yapacağınız köfte 3 kişilik olacaktır.

KÖFTENİN YAPILIŞI

Köfte için önce, bayat ekmek içini suyla ıslatıp sıkın. 500 gram dana kıymayı derin bir kaba alıp, 1 adet orta boy soğanı rendeleyin. Üzerine ekmekleri, 2 adet yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, 1 çay kaşığı karabiber ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak veya oval köfteler hazırlayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, patates eşliğinde servis yapın.

PİYAZ TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı haşlanmış fasulye

1 soğan

1 domates

1 tutam maydanoz

½ limon suyu

Zeytinyağı

Tuz

PİYAZ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle fasulyeyi haşlayın. Domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Soğanı ve maydanozu ince ince kıyın. Doğradığınız malzemeleri haşlanmış ve soğumuş fasulyenin içine ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzunu ekleyip iyice karıştırın.

Piyaz tarifi hazır. Afiyet olsun…

PİYAZ TARİFİ KAÇ KALORİ?