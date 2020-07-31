Kurban etinden dana kavurma tarifi: Tam kıvamında lokum gibi kurban eti kavurma nasıl yapılır?

Bayram günlerinde sofraların vazgeçilmezi olan kurban etinden kavurma tarifi araştırılmaya başlandı. Bayramların olmazsa olmazları arasında yer alırken özellikle bayramın ilk günü kahvaltı sofralarında da rahatça tüketilebilmektedir. Peki; kurban etinden kavurma tarifi nasıl yapılır? Kurban eti kavurma nasıl olur?

KURBAN ETİNDEN KAVURMA TARİFİ!

Bayram Kavurması Tarifi İçin Malzemeler

1 kilogramkuzu but eti

2 yemek kaşığıtereyağı

1 çay kaşığıtuz

1 tatlı kaşığıkekik

Arzuya göre:

1 adetbüyük boy domates

2 adetyeşil sivri biber

1 tatlı kaşığıkırmızı pul biber

1/2 çay kaşığıkarabiber

Bayram Kavurması Tarifinin Püf Noktası

Kuzunun kendi yağı kavurma işlemi için yeterli olacaktır. Lezzetini arttırmak için ayrıca küçük parçalar halinde doğradığınız kuzunun kendi yağını kullanabilirsiniz.

Bayram Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?

But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin.

Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.

Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.

Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.

Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır.

Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Bayram Kavurması Tarifinin Servis Önerisi

Dilerseniz tereyağlı nefis bir pilavla misafirlerinize bayram boyunca keyifle ikram edebilirsiniz.