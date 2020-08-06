Masterchef Steak ve Paris Mash tarifi... Steak ve Paris Mash nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Steak ve Paris Mash yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? İşte Masterchef Steak ve Paris Mash tarifi…

STEAK VE PARİS MASH NASIL YAPILIR? MASTERCHEF STEAK VE PARİS MASH TARİFİ

STEAK NASIL PİŞİRİLİR?

Az Pişmiş (Rare) İç Sıcaklık 52-55°C

Eti ızgaraya/tavaya attıktan sonra ilk tarafını 1, 1.5 dakika diğer tarafını da 1 dakika kadar pişirin. Toplam pişirme süresi 2.5 dakika.

Az Orta Pişmiş (Medium Rare) İç Sıcaklık 55-60°C

İlk tarafını 3 dakika diğer tarafını ise yine 3 dakika pişirin. Toplamda yaklaşık pişirmesi süresi 6 dakika.

Orta Pişmiş (Medium) İç Sıcaklık 60-65°C

İlk tarafını 4 dakika diğer tarafını da 4 dakika pişirin. Toplam pişirme süresi yaklaşık 8 dakika

Orta İyi Pişmiş (Medium Well) İç Sıcaklık 65-69°C

İlk tarafı 5-5.5 dakika diğer tarafını da yine yaklaşık 5 dakika pişiriyoruz. Toplam pişirmesi süresi 10-11 dakika.

İyi Pişmiş (Well Done) İç Sıcaklık 71+°C

Etin ilk yüzünü 7-8 dakika diğer yüzünü de 7 dakika pişirin. Toplam pişirme süresi 14-15 dakika.

PARİS MASH TARİFİ

Yapımı için malzemeler

1 kilogram patates

200 gram tereyağı

PARIS MASH NASIL YAPILIR?