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Adana kebap tarifi... Adana kebap nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Televizyon izleyicileri tarafından takip edilen yarışma programı ’te tüm heyecanıyla başladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün Adana kebap yapmaları istendi. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyriciler Adana kebap nasıl yapılır? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte Masterchef Adana kebap tarifi…

Giriş Tarihi: 16.8.2020 21:06 ABONE OL
Masterchef Adana kebap tarifi... Adana kebap nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Adana kebap yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Adana kebap nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adana kebap nasıl yapılır? İşte Masterchef Adana kebap tarifi…

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR? MASTERCHEF ADANA KEBAP TARİFİ

Adana Kebap Tarifi İçin Malzemeler

  • 350 gram dana kıyma
  • 300 gram kuzu kıyma
  • 1 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası
  • 1/2 demet maydanoz

ADANA KEBAP TARİFİNİN PÜF NOKTASI

  • Izgara telinin yağlanması etlerin pişerken daha fazla lezzetlenmesine yardımcı olacaktır. Bu yağlama için dilerseniz kasabınızdan kuyruk yağı temin edebilir ve kebabınızı lezzetlendirebilirsiniz.

ADANA KEBAP TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

  • Izgara telinin altına mutlaka bir fırın tepsisi koyun, kebap pişerken yağlar akacaktır. Fansız programda çalıştırmak, etin kurumasını önleyecektir.

ADANA KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Soğanları küp küp doğrayın. Suyunu süzerek derin bir kaba alın.
  2. Sarımsakları ezerek soğanlarla karıştırın. Kuzu kıymayı ve dana kıymayı karıştırarak soğan ve sarımsak karışımı ile harmanlayın
  3. Pul biber, karabiber ve acı biber salçasını karışıma yedirin.
  4. Sıvıyağı ekleyin. Maydanozları ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin.
  5. Harcı dolapta 2-3 saat dinlendirin.
  6. Fırının ızgara telini kasaptan alabileceğiniz kuyruk yağı ile yağlayın, yoksa tereyağı ile yağlayabilirsiniz.
  7. Fırını 200 derecede fansız programda ısıtın.
  8. Yassı şişlere eti yayarak dizin.
  9. Izgara telinin üzerine dizin. 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

ADANA KEBAP TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

  • Dilerseniz ızgaraya soğan, domates, biber veya ince dilimlenmiş patlıcan dilimleri dizebilir ve yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz. Etler pişmeye yakın üzerine lavaş ekmeği koyarsanız yağını çekecek ve lezzeti güçlendirecektir.

Kaynak: yemek.com

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Masterchef Adana kebap tarifi... Adana kebap nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?
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