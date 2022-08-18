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Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:33 Son Güncelleme: 18.8.2022 09:34

Sulu Köfte Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Sulu Köfte Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Sulu köfte protein, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, selenyum, çinko, fosfor için iyi bir besin kaynağıdır. Sağlığa pek çok faydası bulunan köfte, hafızanın güçlenmesine ve unutkanlığın önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda önemli bir demir kaynağı olan köfte, kansızlık sorunları olanların sık başvurduğu bir seçenek olarak da biliniyor. Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya’ya dayanan ezilmiş et ismiyle anılan köftenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan sulu köfte akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Besin değeri yüksek, bu lezzetli köfte tarifi tadıyla damağınızda kalacak. Pratik sulu köfte nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla sulu köfte tarifi

Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya'ya dayanan köfteden eski kaynaklarda ezilmiş et anlamına gelen ''kuffette'' ismiyle bahsedilmiştir. Osmanlı saray mutfağında da önemli bir yere sahip olan köfte 15. yüzyılda kûfte olarak anılmaya başlanmıştır. Anadolu'nun hemen her bölgesinde severek tüketilen, farklı çeşitleri bulunan köftenin birçok faydalı yönü bulunuyor. İçli köfte, İzmir köfte, İnegöl köfte, Tekirdağ köfte, Akçaabat köfte gibi farklı yörelere özgü çeşitleri bulunan, doğal yağ oranı yüksek bu yemek tadıyla damağınızda kalacak. Akşam yemeğine pratikçe hazırlayabileceğiniz sulu köfte tarifi sizlerle. Lezzetli sulu köfte nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak sulu köfte tarifi...

SULU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

  • 250 gr kıyma
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Maydanoz
  • Toz kırmızıbiber
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz

SULU KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin.
  2. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun.
  3. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir.
  4. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın.
  5. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin.
  6. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın.
  7. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın.
  8. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin.
  9. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin.
  10. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin.
  11. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

SULU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Köfteleri unlamanız köftelerin birbirine yapışmasını önleyecektir.

Yemeği pişerken çok karıştırmamaya özen gösterin, yemeği çok karıştırmanız yumuşayan patates ve havuçlarınızın ezilmesine neden olacaktır.

SULU KÖFTE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Köfteler pişene kadar ocağınız açık kalsın. Ara ara köftenizin kıvamına bakın, köfteler piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz.

SULU KÖFTE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Porsiyon Sulu Köfte 262.79 kcal 267.33 Gram, Yarım Porsiyon Sulu Köfte 131.39 kcal 133.67 Gram

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Sulu Köfte Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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