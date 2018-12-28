Fıstıklı şekerli ve peynirli pide tarifi

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE MALZEMELER:



-1/2 su bardağı margarin

-1 kalıp yaş maya

-Biraz tuz

-Biraz şeker

-1 su bardağı ılık su

-Alabildiği kadar un

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE HAMUR HAZIRLANIŞI:

Margarini oda sıcaklığında yumuşatınız. Ilık su içinde Maya, Tuz, şeker karıştırınız ve 5 dakika bekletiniz. Sonra margarini ekleyerek alabildiği kadar un ile yoğurunuz. Kulak memesi kıvamına gelecek.

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE İÇ HARCI MALZEMELER:

-300 GR Tuzsuz Maraş Peyniri

-1 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1 çay bardağı kırık yeşil fıstık

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE İÇ HARCI HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler bir kap içinde harmanlanır. Peynirler küçük küpler olacak şekilde rendelenir.

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE PİDE YAPIMI:

Hazırlanan hamur mandalina büyüklüğünde bezelere ayrılır. Merdane ile açılır ve ortasına hazırlanan iç harcı yerleştirilir. Kenarlara kıvrım verilerek altında yağlı kâğıt olan fırın tepsilerine yerleştirilir.200 derecelik fırında 15 dk. kadar pişirilir. Sıcak olarak çıkan pidelere sıcağı ile kenarlarına tereyağı sürülerek kızarması sağlanır.

NOT: Boyutlar dilediğiniz büyüklükte hazırlayarak şekil verebilirsiniz.