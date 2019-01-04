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Farklı bir lezzet arayanları mutlu edecek bir tarif: ! Hem pratik hem de leziz kolayca hazırlayabileceğiniz kandilli mantı tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Peki kandilli mantı nasıl yapılır? Kandilli mantı yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte kandilli mantı tarifi...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:24
Kandilli mantı tarifi

KANDİLLİ MANTI MALZEMELER:

-1 adet tavuk

-Yeteri kadar su

-10 adet yufka

İÇ MALZEME İÇİN :

-2 su bardağı yıkanmış pirinç

-2 çorba kaşığı tereyağı

-4-5 adet soğan

-2 çorba kaşığı pul biber

-Tuz, karabiber

ÜZERİ İÇİN :

-2 adet yumurta sarısı

-3 çorba kaşığı zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN :

-2 adet yumurta sarısı

KANDİLLİ MANTI YAPILIŞI:

Tavuğu bir tencereye alıp bol suda haşlayın. Butlarını ayırıp kalan kısmını didikleyin. Haşlama suyunu daha sonra kullanmak için kenara alın ve sıcak tutun, iç malzeme için pirinci yıkayıp süzün. Tereyağını derin bir tencerede eritip, yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşene kadar soteleyin. Pirinç, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Ayırdığınız et suyundan pirincin üzerini bir parmak geçecek kadar ekleyip, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin ve soğutun. 1 adet yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine iç malzemeden serpin. Oklavayla beraber yufkayı rulo şeklinde sarın. Yufkanın bir ucundan büzerek itin ve oklavadan çekin. Daha sonra 3 parmak kalınlığında keserek pişirme kâğıdı serili tepsiye dizin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısı ve zeytinyağı çırpıp üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp hamurlar kıtırlaşana kadar pişirin. Servis için tabağın altına mantıları dizin ve üzerine ayırdığınız et suyundan gezdirin. Didiklediğiniz eti ortaya doğru yerleştirin. Üzerine ayırdığınız butları koyun. En son ince kıydığınız yeşil soğanları da serperek sıcak servis yapın.

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