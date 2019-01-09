Mevlana böreği tarifi

MEVLANA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

ÜZERİ İÇİN :

-Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

HAMUR İÇİN :

-Un 2 su bardağı

-Yumurta 1 adet

-Tuz yeteri kadar

-Su alabildiği kadar

İÇİ İÇİN :

-200 gram yağlı çökelek

-Yarım demet maydanoz

-Tuz, pul biber, karabiber

-Ispanak 1 demet ince kıyılmış

-Kırmızı biber 1/2 adet zar doğranmış

ÜZERİ İÇİN

-Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

İÇ HARÇ HAZIRLANIŞI:

Zar şeklinde doğranmış biber ve ince kıyılmış ıspanakları bir tavada sıvı yağ ile soteleyiniz. Yeşilini kaybetmemesi için işlemi oldukça kısa tutunuz. Soğuyan sote karışıma kalan diğer malzemeleri ekleyerek iyice harmanlayınız.

HAMUR VE HAZIRLANIŞI:

Hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri bir yoğurma kabında kulak memesi kıvamını alıncaya ve ele yapışmayana kadar yoğurunuz. Yoğurduğunuz hamurları 15 eşit bezeye bölünüz ve hamuru 15 -20 dakika kadar üzeri ıslak bez ile kapatarak dinlendiriniz. Dinlenen hamurları merdane yardımı ile yuvarlak şekilde açınız. Ortasına ceviz büyüklüğünde harç ilave ederek bir kenarından ortada birleştirrek bohça şeklinde kapatınız. Bohça ları sabitlemek ve açılmasını önlemek için ince şeritli hamur ile bağlayınız. Tüm bohçaları altı yağlanmış bir tepsiye dizerek üzerini tereyağı ile yağlayınız.180 derece fırında 15-20 dakika kızarana kadar pişiriniz.

Ilık servis ediniz