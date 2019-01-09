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tarifi

Denizli yöresine ait nefis bir lezzet: ! Hem leziz hem de pratik Süler pidesi tarifini sizlere sunuyoruz. Peki Süler pidesi nasıl yapılır? Süler pidesi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte Süler pidesi tarifi...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:32
Süler pidesi tarifi

SÜLER PİDESİ MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-2,5 su bardağı un

-Pakmaya 1 çay kaşığı

-Toz şeker 2 yemek kaşığı

-Tahin 1 kahve fincanı

-Tuz yeteri kadar

-Yeteri kadar su

MALZEMELER HAMUR İÇİN :

-1 çay bardağı tahin

-1 çay bardağı tahin

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

-1 çay bardağı tahin

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

SÜLER PİDESİ HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler birleştirilerek kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır. Dinlenen hamurlar 8 eşit parçaya bölünür. Oklava veya merdane yardımı uzun açılır. Açılan hamur üzerine tahin ve şeker sıvanır. Üzerine iç harcı ve kaşarı ekleyerek 180 derecelik fırında 12-15 dakika kadar pişirilir. Kenarları sıcak iken yağlanır ve servis tabağına alınır. Servis edilirken her pidenin üzerine bir tatlı kaşığı kadar süzme bal gezdirilir.

isteğe göre kapalı ve açık şekilde yapılabilir.

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Süler pidesi tarifi
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