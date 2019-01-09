Süler pidesi tarifi

SÜLER PİDESİ MALZEMELER
HAMUR İÇİN :
-2,5 su bardağı un
-Pakmaya 1 çay kaşığı
-Toz şeker 2 yemek kaşığı
-Tahin 1 kahve fincanı
-Tuz yeteri kadar
-Yeteri kadar su
MALZEMELER HAMUR İÇİN :
-1 çay bardağı tahin
-1 çay bardağı tahin
-Kuzu kuşbaşı 500 gram
-Kaşar 1 çorba kâsesi
-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış
-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış
-8 tatlı kaşığı
-Maydanoz bir tutam doğranmış
-Karabiber yeteri kadar
-Tuz yeteri kadar
-1 çay bardağı tahin
-Kuzu kuşbaşı 500 gram
-Kaşar 1 çorba kâsesi
-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış
-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış
-8 tatlı kaşığı
-Maydanoz bir tutam doğranmış
-Karabiber yeteri kadar
-Tuz yeteri kadar
-Kuzu kuşbaşı 500 gram
-Kaşar 1 çorba kâsesi
-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış
-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış
-8 tatlı kaşığı
-Maydanoz bir tutam doğranmış
-Karabiber yeteri kadar
-Tuz yeteri kadar
SÜLER PİDESİ HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeler birleştirilerek kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır. Dinlenen hamurlar 8 eşit parçaya bölünür. Oklava veya merdane yardımı uzun açılır. Açılan hamur üzerine tahin ve şeker sıvanır. Üzerine iç harcı ve kaşarı ekleyerek 180 derecelik fırında 12-15 dakika kadar pişirilir. Kenarları sıcak iken yağlanır ve servis tabağına alınır. Servis edilirken her pidenin üzerine bir tatlı kaşığı kadar süzme bal gezdirilir.
isteğe göre kapalı ve açık şekilde yapılabilir.