Süler pidesi tarifi

SÜLER PİDESİ MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-2,5 su bardağı un

-Pakmaya 1 çay kaşığı

-Toz şeker 2 yemek kaşığı

-Tahin 1 kahve fincanı

-Tuz yeteri kadar

-Yeteri kadar su

MALZEMELER HAMUR İÇİN :

-1 çay bardağı tahin

-1 çay bardağı tahin

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

-1 çay bardağı tahin

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

-Kuzu kuşbaşı 500 gram

-Kaşar 1 çorba kâsesi

-1 adet Domates kuşbaşı doğranmış

-2 adet Biber kuşbaşı doğranmış

-8 tatlı kaşığı

-Maydanoz bir tutam doğranmış

-Karabiber yeteri kadar

-Tuz yeteri kadar

SÜLER PİDESİ HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler birleştirilerek kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır. Dinlenen hamurlar 8 eşit parçaya bölünür. Oklava veya merdane yardımı uzun açılır. Açılan hamur üzerine tahin ve şeker sıvanır. Üzerine iç harcı ve kaşarı ekleyerek 180 derecelik fırında 12-15 dakika kadar pişirilir. Kenarları sıcak iken yağlanır ve servis tabağına alınır. Servis edilirken her pidenin üzerine bir tatlı kaşığı kadar süzme bal gezdirilir.

isteğe göre kapalı ve açık şekilde yapılabilir.