Çiğbörek tarifi

ÇİĞBÖREK MALZEMELERİ:

HAMUR İÇİN :

-4 su bardağı un

-Aldığı kadar su

-1 tatlı kaşığı tuz

İÇİ İÇİN :

-Yarım kg kıyma

-1 adet iri boy soğan

-1 kahve fincanı su

-Tuz, karabiber, pul biber

ÇİĞBÖREK HAZIRLANIŞI:

Unu derin bir kâseye alın. Yeterince su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp, oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Diğer tarafta kıyma, rendelenmiş soğan, su, tuz, karabiber ve Pul biberi yoğurup böreğin içim hazırlayın. Dinlenmiş hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve her bir hamuru 1 mm inceliğinde açın. Hamurun bir kenarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan 2 çorba kaşığı koyun ve diğer kenarı kıymanın üzerine kapatın. Bir rulet yardımıyla hamurun kenarlarını yuvarlak şekilde kesin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvıyağda hiç bekletmeden önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.