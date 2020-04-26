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Evde nasıl yapılır? İşte lezzetli ve nefis evde , yapılışı ile malzemeleri

Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde ekmek ve pide yapmaya başladılar. Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tarifleri merak ediliyor. Ramazan ayının en önemli simgesi olan pideler sofralarda yer alacak. Corona virüsü sebebiyle vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle evde kendi malzemeleri ve imkanları ile pide yapmak isteyenlerin sayısı artıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden evde , malzemeleri ve yapılışına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:01 ABONE OL
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte lezzetli ve nefis evde Ramazan pidesi tarifi, yapılışı ile malzemeleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan yapılışı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle fırınlardan almak yerine evde kendi malzemeleri ve imkanları ile pide yapmak isteyen vatandaşlar "?" sorusunun yanıtına ulaşmak istiyor. Herkesin damak tadına hitap eden yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte en güzel !

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Evde merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle fırınlardan almak yerine evde kendi imkanları ile pide yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken en kolay ve pratik tarifi arıyorlar. Buna göre; evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı!

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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte lezzetli ve nefis evde Ramazan pidesi tarifi, yapılışı ile malzemeleri
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