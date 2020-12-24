Çıtır börek tarifi: Püf noktalarıyla en lezzetli ve güzel çıtır börek tarifi ile malzemeleri burada

Börek misafir sofralarında özel yere sahip bir lezzettir. Ziyafet sofrasının vazgeçilmez lezzeti börek yapılış şeklinden dolayı el açması ve yufka böreği olarak ayrılmaktadır. El açması börek zaman isteyen bir börek tarifidir ama patatesli börek tarifini deneyince bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Ziyafet sofralarınızı süslemek için nefis patatesli börek tarifi: Eşsiz lezzetiyle sofralarımızdan hiç eksik olmayan patatesli börek nasıl yapılır?

PATATESLİ BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

3-4 su bardağı un

½ su bardağı soda

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru açmak için

½ su bardağı un

½ su bardağı nişasta

Hamuru yağlamak için

100 gr tereyağı

½ su bardağı sıvı yağ

İç harç için

4-5 patates

2 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

¼ su bardağı sıvı yağ

Tuz

PATATESLİ BÖREK TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba elenmiş unu alın ve ortasına elinizle oyuk açın. Unun ortasına sıvı yağ, süt, soda, sirke ve tuzu ekleyin. Hamuru dışarıdan içeri olacak şekilde güzelce yoğurun. Yoğurulmuş hamuru yarım saat kadar dinlenmeye bırakın. Hamur dinlenirken iç harcı hazırlayın. Sıvı yağı ve salçayı geniş bir kaba alın. Soğanları küçük küçük doğrayın, patatesleri rendeleyin. Tuzunu da eklediğiniz karışımı iyice karıştırın. Hamuru eşit bezelere bölün. Hamuru açmak için unu ve nişastayı karıştırın. Bu unla bezeleri açın. Açılan hamuru yağlamak için tereyağını eritin, sıvı yağla karıştırın. Yağ karışımından 1 yemek kaşığı alıp hamurun içini yağlayın. Hamurun içine harcı yayın ve hamuru sarın. Hamurları tepsiye dizin. Üzerine sıvı yağ, süt karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri çıtırlaşana kadar pişirin. Patatesli böreğiniz hazır. Afiyet olsun…

PATATESLİ BÖREK TARİFİ KAÇ KALORİ?

Orta bir dilim patatesli börek: 272 kalori. Kalın bir dilim patatesli börek: 408 kalori. 200 gramlık bir porsiyon patatesli börek: 544 kalori.