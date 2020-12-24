Pizza malzemeleri nelerdir? Karışık pizza içinde neler, hangi malzemeler var?

Dışarıda pizza yeme fikri aklınıza geldiğinde, bir yandan da ekonomik boyutu kafanızı karıştırabilir. Bu nedenle dışarıda pizzaya verdiğiniz parayla evde neredeyse 3 adet fazladan pizza yapma fikri ani bir karar değişikliğine yol açabilir. Böylelikle hem ailenize hem de sevdiklerinize sınırsız pizza dilimleri sunabilir ve zamanınızın çoğunu evde geçirmek durumunda kaldığınız bu günlerde ailecek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki, pizza malzemeleri nelerdir? Karışık pizza içinde neler var? İşte ev yapımı karışık pizza ve merak ettiğiniz tüm detaylar…
KARIŞIK PİZZA İÇİNDE NELER VAR?
Karışık pizza malzemeleri genel olarak mantar, kaşar peyniri, domates, sucuk, salam ve sosis gibi malzemelerden oluşur. Ancak pizzanızı daha da çeşitlendirmek isterseniz sevdiğiniz birçok malzemeye pizzanızda yer verebilirsiniz. Örneğin; pizzanıza biraz zeytin, yeşil biber, kapya biber, mısır, beyaz peynirde ilave edebilirsiniz. Hatta pastırma severler biraz pastırma ekleyebilir, dilerlerse acı biberde kullanabilirler.
PİZZA MALZEMELERİ HANGİ SIRAYLA KONUR?
Pizza hamurunuzu oluşturduktan sonra ilk etapta domatesli baz sosunuzu sürmek, hem hamurunuzun daha yumuşak olmasına hem de malzemeleri daha muntazam bir şekilde dizmeniz açısından yardımcı olur. Ardından kaşar peyniri rendesi gibi tüm yumuşak malzemeler dizilmeli, en son yani üst kısma mantar, sucuk ve sosis gibi sert malzemeler yerleştirilerek daha kolay pişmeleri sağlanmalıdır. Bunun için pizza sosunu sürün ve üzerine bir miktar kaşar peynir rendesi ekleyin birazını ise en üstü için kullanacaksınız. Mantar, sucuk ve salam gibi diğer ürünleri de üst katmana dizdikten sonra fırına verebilirsiniz. Ayrıca biber gibi yeşilliklerin fırında üzeri çabuk yanacağından onları alt tabakada gizleyebilirsiniz.
KARIŞIK PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KARIŞIK PİZZA YAPIMI
İTALYAN PİZZA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Birebir İtalyan pizzasını bizzat evinizde yapmak sanılanın aksine zor değil fakat malzemeleri eksiksiz bir şekilde kullanmak bir hayli önemli. Öyleyse İtalyan pizza malzemelerinde neler var gelin hep birlikte bir göz atalım…
İTALYAN PİZZA HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
İTALYAN PİZZA SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
ÜZERİ İÇİN
KENAR KISIMLARI İÇİN