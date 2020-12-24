Pizza malzemeleri nelerdir? Karışık pizza içinde neler, hangi malzemeler var?

Dışarıda pizza yeme fikri aklınıza geldiğinde, bir yandan da ekonomik boyutu kafanızı karıştırabilir. Bu nedenle dışarıda pizzaya verdiğiniz parayla evde neredeyse 3 adet fazladan pizza yapma fikri ani bir karar değişikliğine yol açabilir. Böylelikle hem ailenize hem de sevdiklerinize sınırsız pizza dilimleri sunabilir ve zamanınızın çoğunu evde geçirmek durumunda kaldığınız bu günlerde ailecek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki, pizza malzemeleri nelerdir? Karışık pizza içinde neler var? İşte ev yapımı karışık pizza ve merak ettiğiniz tüm detaylar…

KARIŞIK PİZZA İÇİNDE NELER VAR?

Karışık pizza malzemeleri genel olarak mantar, kaşar peyniri, domates, sucuk, salam ve sosis gibi malzemelerden oluşur. Ancak pizzanızı daha da çeşitlendirmek isterseniz sevdiğiniz birçok malzemeye pizzanızda yer verebilirsiniz. Örneğin; pizzanıza biraz zeytin, yeşil biber, kapya biber, mısır, beyaz peynirde ilave edebilirsiniz. Hatta pastırma severler biraz pastırma ekleyebilir, dilerlerse acı biberde kullanabilirler.

PİZZA MALZEMELERİ HANGİ SIRAYLA KONUR?

Pizza hamurunuzu oluşturduktan sonra ilk etapta domatesli baz sosunuzu sürmek, hem hamurunuzun daha yumuşak olmasına hem de malzemeleri daha muntazam bir şekilde dizmeniz açısından yardımcı olur. Ardından kaşar peyniri rendesi gibi tüm yumuşak malzemeler dizilmeli, en son yani üst kısma mantar, sucuk ve sosis gibi sert malzemeler yerleştirilerek daha kolay pişmeleri sağlanmalıdır. Bunun için pizza sosunu sürün ve üzerine bir miktar kaşar peynir rendesi ekleyin birazını ise en üstü için kullanacaksınız. Mantar, sucuk ve salam gibi diğer ürünleri de üst katmana dizdikten sonra fırına verebilirsiniz. Ayrıca biber gibi yeşilliklerin fırında üzeri çabuk yanacağından onları alt tabakada gizleyebilirsiniz.

KARIŞIK PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı kuru maya

1 çorba kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su (470 ml.)

4-5 su bardağı un

Pizzanın alt katmanına serpmek için 2 çorba kaşığı kadar mısır unu

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sucuk, mantar, sosis, salam, mantar, zeytin, kapya biber

200 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kuru fesleğen

KARIŞIK PİZZA YAPIMI

Derin bir kaba ılık su, zeytinyağı, toz şeker, süt, ılık su ve mayayı koyun ve güzelce karıştırın. Akabinde sıvı karışımın üzerine kontrollü bir biçimde un ve tuzu ilave edin. Yumuşak bir hamur kıvamını alıncaya kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bez ya da streç filmle kapatarak oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalanmasını sağlayın. Şimdi sosu hazırlayabiliriz. Sos için tencereye zeytinyağı ve sarımsakları alarak kızartma yapmadan dikkatlice soteleyin. Üzerine rendelediğiniz domates salçası ve 3 büyük boy domates rendesini ekleyin. Toz şekerini de ekledikten sonra pişirmeye bırakın. Kıvam alan sosa baharat ve tuzu da ilave ederek ocağı altını kapatın. Mayaladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırdıktan sonra tezgahınıza biraz un serpin ve fırın tepsiniz ya da borcam boyutunda açın. Dilerseniz yuvarlak pizza şekli de verebilirsiniz. Hamuru tepsiye yerleştirme işleminin ardından çatalla minik delikler atın ve bu sayede pişirme esansında hem kabarmasını hem de kalın bir hamur olmasını engelleyebilirsiniz. Ham uru 200 derece önceden ısıttığınız fırına alın ve 10 dakika kadar pişmeye bırakın. Çıkardıktan sonra üzerine sosunu sürün ve malzemeleri dizin. Tekrar fırına verin ve 10 dakika kadar daha pişmeye bırakın. Pişen pizzanızın üzerine bir miktar kaşar peyniri serpiştirin ve 6-7 dakika kaşar eriyinceye kadar fırında kalmasını sağlayın.

İTALYAN PİZZA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Birebir İtalyan pizzasını bizzat evinizde yapmak sanılanın aksine zor değil fakat malzemeleri eksiksiz bir şekilde kullanmak bir hayli önemli. Öyleyse İtalyan pizza malzemelerinde neler var gelin hep birlikte bir göz atalım…

İTALYAN PİZZA HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket kuru maya

1,5 su bardağı su (ılık)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4,5 su bardağı un

İTALYAN PİZZA SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı su (ılık)

1 adet domates

3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Nane

Kekik

Tuz

1 çay kaşığı toz şeker

ÜZERİ İÇİN

Rendelenmiş kaşar peyniri

Parmesan peyniri

Mozzarella peyniri

Jambon

Salam

İstiridye mantarı

Mısır

KENAR KISIMLARI İÇİN