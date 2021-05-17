Evde kolay pizza hamuru tarifi: Pizza hamuru nasıl yapılır?

Evde pizza yapımı konusunda kolları sıvayanlar en çok pizza hamuru konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Pizza hamuru sert ya da kalın olması durumunda istediğimiz kıvamı elde edemeyebiliriz. İnce pizza hamuru sevenler veya yumuşak pizza hamuru sevenler için adım adım evde kolay pizza hamuru tarifi hazırladık.

PİZZA HAMURU TARİFİ

Pizza yapmak için ilk adım pizza hamurudur. İşin en zor kısmı pizza hamuru olduğu için malzemeleri ve tarif adımları dikkatlice hazırlanmalıdır. Yumuşak ve ince pizza hamuru elde etmek için kullanacağınız suyun ılık olması gerekli. Çünkü mayanızın daha kolay aktifleşmesini sağlayacaktır. Hamurunuzun mayası sıcak bir ortamda daha etkili olacaktır. Fırın kabınız büyük olursa ince pizza severler için idealdir. Ancak kalın pizza seviyorsanız kullandığınız fırın kabının küçük olması gerekmektedir. Bu püf noktalara değindikten sonra malzemelere geçelim.

Pizza hamuru malzemeleri:

2 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

5 su bardağı un

1 yarım paket yaş maya

Yarım yemek kaşığı tuz

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabını çıkartalım. Unu içine dökelim. Unun ortasını havuz gibi açmanız gerek. Havuzun içerisine maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyeceğiz. Daha sonra yoğurmaya başlayacağız.

Hamur yumuşak kıvamlı ve ele yapışmayacak kıvama geldiğince hazır demektir. Hamurun işi bittikten sonra streç yardımı ile hamurun üzerini kapatalım. Yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakacağız. 30 dakika sonra hamurun üzerini açarak, tezgâha alalım. Elimizle hamurun havasını alalım.

Hamuru iki eşit parçaya bölerek, kestiğimiz parçaları yuvarlak hale getirelim. Oklava yardımı ile de hamuru açacağız. Burada püf nokta, kullanacağımız tepki boyutunda hamuru açacağız. Hamuru açtıktan sonra tepsiye yerleştirelim.

Hamurun kabarmamasına dikkat etmemiz gerek. Bunun içinde çatal yardımıyla hamurun üzerinde delikler açmalıyız.

Fırını 200 derece de ısıtalım. Tepsiyi içine koyarak 10 dakika pişirelim. Pizza malzemelerini bu adımdan sonra ekleyebilirsiniz.

EKMEK HAMURUNDAN PİZZA YAPILIR MI?

Ekmek hamuru ile pizza yapılabilir. Bu tarifi ekmek hamuru ile deneyebilirsiniz. Pizzanın başkenti elbette İtalya'dır. Gerçek pizza hamuru, İtalyanların yaptığı ince ve çıtır çıtır pizza hamuru diyebiliriz. Bunun için özel pizza hamuru kullanabilirsiniz.

MAYASIZ PİZZA HAMURU TARİFİ