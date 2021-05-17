Sade kek tarifi: Evde sade kek nasıl yapılır?

Gün içinde atıştırmalık, misafirleri ağırlamak için çayın yanında, çocuklara alternatif tatlı türü olarak kek karşımıza çıkmaktadır. Meyvelisi, çikolatalısı, fındıklısı gibi birçok çeşidi var ama en çok sevileni sade olanı. Biz de sizler için sade kek tarifi hazırlardık. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz ve sıcacık bir şekilde misafirlerinize servis edebileceğiniz sade kek tarifi için kolları sıvamaya hazır mısınız? İşte evde sade kek tarifi…

SADE KEK TARİFİ

Kek hazırlamanın en püf noktası kekin kabarmasıdır. Çoğu ev hanımı kek hazırlarken kekin tam kabarmamasından şikayetçi olurlar. Bunun için size önereceğimiz adımları dikkatli uygularsanız, kıvamında bir kek elde edebilirsiniz. Borcamda sade kek tarifi veya tepside sade kek tarifi keki pişirmek istediğiniz araca göre değişmektedir. Haydi, malzemeler ile başlayalım.

Sade kek malzemeleri:

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı kadar un

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

SADE KEK NASIL YAPILIR?

İşe kekimizin hamurunu yapmakla başlayalım. Bir kabın içine yumurta ve şekeri ekleyip çırpın. Kabın içerisine diğer malzemeleri de ekleyin. Çırpma işlemine devam edin. Karışım iyice kıvama geldikten sonra hamurumuz hazır demektir. Fırını 160 dereceye getirip ısınmasını bekleyelim. Bu arada hamurumuzu dileyen tepsiye ya da borcama ekleyebilir. Fırına tepsimizi koyup tam 50 dakika kekin kabarmasını bekleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken ilk 30 dakika fırını açmayalım. Kabarmış ve üzeri pembeleşmiş kekimizi gözlemlemeye başlayabiliriz. Kürdan yardımı ile kekin pişip pişmediğini test edebilirsiniz. Pişen keki kalıptan çıkartın. En az 15 dakika sonra ilk sıcaklığı çıkan yumuşacık sade keki kalıptan çıkartabilirsiniz. Afiyet olsun.

SÜTLÜ SADE KEK NASIL YAPILIR?

Keki sütlü yapmak isteyenler normal kek tarifine ilave olarak süt ekleyerek yapabilirler. Bunun için 1 su bardağı süt yeterli olacaktır.